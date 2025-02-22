За одну улицу – тысяча убитых: перед россиянами встала большая проблема

Аналитики DeepState подсчитали, что за год боев в Донецкой области россияне потеряли более 20 тысяч военных, из них более 7 тысяч – это безвозвратные потери. Так цифры вообще не соответствуют продвижению врага на фронте.

На Луганщине россияне давят возле Белогоровки. Как рассказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, это фактически последняя часть территории области, которая не оккупирована.

Читайте также Россияне серьезно продвинулись на Донбассе, ВСУ пытаются контратаковать: анализ фронта от ISW

Потери врага огромные

Именно из-за удержания участка в районе Белогоровки у россиян уже не осталось ни одного командующего. Они подавали данные высшим руководителям, что якобы захватили населенный пункт, поэтому их постоянно заменяли.

"Белогоровка выдерживает серьезные "накаты", но там все-таки меньше потерь, чем несут россияне в городских боях. Например, в Часовом Яру или Торецке", – отметил полковник запаса ВСУ.

Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте

Во время наступления в городских боях всегда есть очень большие потери, особенно у россиян, которые не умеют там работать. Поэтому они пытаются обходить или окружать крупные города. Но с Торецком и Часовым Яром так не получилось, потому что они большие по площади и окружить их было трудно.

Там были очень серьезные потери. Россияне за одну улицу клали тысячу своих, то есть бросали 2 батальона, чтобы зайти одну улицу. Сейчас это количество уменьшилось, но оно связано с ресурсами, которые заканчиваются. Но поражает, что на этих трех направлениях было "отминусовано" около 5 оккупационных бригад,

– подчеркнул Роман Свитан.

Хотя сейчас потери несколько уменьшились, но они составляют серьезную проблему для оккупантов. Ведь только во время боев в трех населенных пунктах они теряют сколько боеспособных подразделений.