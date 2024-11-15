Россияне прорвались в Купянск под прикрытием тумана: в ВСУ доложили о ситуации в городе

На днях российскому десанту удалось прорваться в Купянск. Оккупанты воспользовались густым туманом, чтобы продвинуться к границам жилой застройки, но ВСУ помешали им закрепиться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр имени Ивана Сирко Юрия Федоренко в эфире телемарафона.

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Бои в Купянске

Пользуясь погодными условиями, потому что был низкий туман и ничего не было видно, россияне заехали танком с тралом и двумя МТЛБ с пехотой. Они заехали в жилую застройку левобережного Купянска, но танк был уничтожен Силами обороны несмотря на то, что его было плохо видно, там же были уничтожены обе МТЛБ и вся штурмовая пехота,

– сказал Федоренко.

Представитель бригады отметил, что в течение 5 – 6 часов были ликвидированы те, кому удалось спешиться. Сейчас в Купянске Левобережном россиян нет. Ситуация очень сложная, но контролируемая.

Федоренко также напомнил, что россияне не справились с задачей захватить Купянск до 1 ноября и теперь рассчитывают сделать это хотя бы до Нового года.

"Сначала у него было до 1 ноября овладеть Купянском-Узловым, Купянском Левобережным. Сейчас сроки сместились, эту задачу противник не выполнил, теперь они должны выполнить задачу до Нового года", – говорит он.