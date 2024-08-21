"Уничтожить все": на росТВ призывают к ковровым бомбардировкам Курской области
На телевидении страны-агрессора России снова отличились новыми циничными заявлениями. На этот раз бывший депутат госдумы России Наталья Нарочницкая призвала забросать бомбами Курскую область.
С такой идеей эта российская депутат выступила в эфире одного из их федеральных каналов, информирует 24 Канал.
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На российском ТВ призвали к бомбардировкам Курской области
Бывший депутат российской госдумы Наталья Нарочницкая призвала разбомбить Курскую область, где сейчас происходит операция Вооруженных Сил Украины.
Надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровыми (бомбардировками – 24 Канал), понимаете?,
– сказала она.
Однако на этом заявление чиновницы не закончилось. . Более того, она выразила надежду, что российская армия именно к этому и готовится.
"Я надеюсь, что к этому и готовятся, потому что недаром столько эвакуации", – заявила Нарочницкая.