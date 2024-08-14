Неосведомленность США, солдаты в штатском и азарт, – NYT о планировании Курской операции

Чуть больше недели назад Украина начала операцию в Курской области. Она была спланирована и осуществлена в полной тайне, чтобы в конце концов изменить динамику войны.

Журналисты The New York Times отмечают, что операция удивила даже ближайших союзников Киева, включая Соединенные Штаты. Однако в конце концов она расширила границы разрешенного использования западной военной техники на территории России.

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Как планировалась операция в Курской области

Издание отмечает, что для России наступление на Курскую область было таким же неожиданным как "марш Пригожина" на Москву в 2023 году. Журналисты называют это "большой авантюрой". Если ВСУ смогут удержать территорию в Курской области, то это нанесет удар по Путину и будет разменной монетой для любых переговоров.

Официальные лица США рассказали, что им не было известно об операции в Курской области. Возможно, Украина опасалась, что американцы попытаются убедить чиновников отменить наступление, а возможно причиной была обеспокоенность Украины утечками информации.

В то же время ВСУ также использовали транспортные средства, оружие и боеприпасы, предоставленные США, несмотря на слова Байдена, что Украина может использовать оружие американского производства в России только для ограниченных ударов самообороны.

Наступление было неожиданным

Карты поля боя, составленные независимыми аналитиками, показывают, что солдаты из бригад, которые долго воюют на Востоке, перед началом операции незаметно переместились в Сумскую область. Россияне видели это, руководству даже подали отчет, что "силы, которые были обнаружены и разведданные указывали на подготовку атаки". Однако им пришло распоряжение не паниковать.