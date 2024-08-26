Переброска действительно есть: откуда Россия забирает войска на Курщину

Россия пытается всячески избежать вывода войск с Восточного направления, но забирает резервы с Юга. Их привлекает к боям на Курщине, но и среди этих подразделений уже есть значительные потери.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, добавив, что была информация о переводе 810 бригады морской пехоты России. Она стояла на левобережье Украины, где понесла существенные потери.

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Откуда враг берет резервы

Оккупанты действительно не спешат перебрасывать войска с российско-украинского фронта, который проходит через наши временно оккупированные территории, особенно по Восточному направлению.

По поводу 810 бригады, то она уже провела в Украине несколько ротаций, но понесла потери. Впоследствии появилась информация, что определенные ее подразделения переведут на Покровское направление. Впрочем бойцы 810 транзитом через Покровск отправились на Курск и там уже "отличились".

Плен – это лучший вариант, потому что там много двухсотых и трехсотых, и колонны, которые были уничтожены HIMARS в первые дни формирования Курского фронта – там 810 бригада как раз и была представлена,

– рассказал Сергей Братчук.

Поэтому все разговоры, что якобы морпехи из Севастополя "героически" воюют являются ложью.

"Стоит заметить, что крупнейшие подразделения, которые забирают, – батальонного уровня. Десантуру действительно перебрасывают на Курское направление, например, один из полков 104 десантно-штурмовой дивизии, которая работала на левобережье", – добавил Братчук.

Также с Запорожского направления есть переброска, но это происходит не массово.