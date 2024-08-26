Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, додавши, що була інформація про переведення 810 бригади морської піхоти Росії. Вона стояла на лівобережжі України, де зазнала суттєвих втрат.

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Звідки ворог бере резерви

Окупанти справді не поспішають перекидати війська з російсько-українського фронту, який проходить через наші тимчасово окуповані території, особливо за Східного напрямку.

Щодо 810 бригади, то вона вже провела в Україні кілька ротацій, але зазнала втрат. Згодом з'явилася інформація, що певні її підрозділи переведуть на Покровський напрямок. Втім бійці 810 транзитом через Покровськ вирушили на Курськ і там вже "відзначилися".

Полон – це найкращий варіант, тому що там багато двохсотих і трьохсотих, і колони, які були знищені HIMARS у перші дні формування Курського фронту – там 810 бригада якраз і була представлена,

– розповів Сергій Братчук.

Тому всі розмови, що нібито морпіхи з Севастополя "героїчно" воюють є брехнею.

"Варто зауважити, що найбільші підрозділи, які забирають, – батальйонного рівня. Десантуру справді перекидають на Курський напрямок, наприклад, один з полків 104 десантно-штурмової дивізії, яка працювала на лівобережжі", – додав Братчук.

Також із Запорізького напрямку є перекидання, але це відбувається не масово.