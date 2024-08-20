Похоже на ленту "Криминальное чтиво": украинские воины показали необычный трофей с Курщины
Источник:Khorne Group
На Курщине продолжаются боевые действия. В ходе операции наши военные получили необычный трофей с этой территории.
Собственно, воины бригады Khorne Group нашли сумку российского пограничника, а вот в ней обнаружили "интересные" вещи. Соответствующим видео с "находками" они поделились в своем телеграмм-канале 19 августа.
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Необычные трофеи с Курщины
Военные рассказали, что нашли "интересную" сумку.
"Похоже на часть фильма "Криминальное чтиво", когда Марселлус Уоллес оказался не в том подвале", – рассказали они.
По их словам, внутри сумки были: книга учета распространения наркотиков и психотропных веществ, какая-то странная кожаная маска и другие вещи.
Хобби путинских солдат – употреблять какие-то наркотики, "поразвлекаться" друг с другом с помощью вещей из секс-шопа, а потом умереть ни за что,
– говорится в сообщении.
Также они прикрепили видео, на котором и открыли эту сумку и показали ее весьма "интересное" содержимое.
"Интересная" сумка российского пограничника: смотрите видео
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