Россия могла потерять до 500 солдат в результате удара по колонне у Курской области

В Курской области в ночь на 9 августа была разбита большая колонна российской техники вместе с личным составом. Аналитики, опираясь на опубликованные фото, утверждают, что число жертв может достигать до полутысячи солдат.

По данным DeepState, колонну накрыли в селе Октябрьское Рыльского района. Вероятно, по врагу отработал HIMARS.

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Разбитая российская колонна

Утром 9 августа в сети появились сообщения, а затем и фото сожженной до тла колонны российских войск. На опубликованных кадрах можно увидеть, что обгоревшие тела буквально торчат из "КАМАЗов".

Сообщается, что в Октябрьском было уничтожено около 14 грузовиков с личным составом. По оценкам аналитиков, речь идет о ликвидации целого вражеского батальона, что может стать самой большой разовой потерей России с начала вторжения.

Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием, по взводу на машину скорее всего. 3 – 4 роты – целый батальон уничтожен. Судя по виду колонны, погибло примерно половина. Это один из самых кровавых и самых массовых ударов за всю войну,

– пишет Ян Матвеев.

Каждый из грузовиков может перевозить до 35 полностью экипированных военных. Это позволяет предположить, что в результате удара российская армия могла потерять от 200 до 490 солдат за одну ночь.

"Это были срочники. Путин обменял их жизни на желание атаковать Мирноград в Донецкой области. Фактически бросил умирать срочников в Курской в обмен на свое безумие", – пишет глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Между тем вражеские военные возмущены практикой российских военных двигаться колоннами.