Такого не видел даже возле Авдеевки, – боец "Магуры" поделился мыслями о боях на Курщине

В августе 2024 года Вооруженные Силы начали операцию в Курской области. Военные считают, что у войны нет границ – и неважно, вражеская это или наша территория.

Об этом рассказал командир отделения аэроразведки в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура" Владислав Данко в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Что военный "Магуры" думает о Курской операции

Владислав Данко рассказал, что ему сразу хотелось поехать в Курскую область и посмотреть из любопытства. Когда он отправился на это направление, он сказал ребятам: "Неважно, вражеская или наша это территория, потому что есть фронт. И он движется в одну или другую сторону". Владислав замечает, что сейчас это так и выглядит – и есть только фронт.

Во время войны не может существовать границ. Во время войны существует только фронт. Нет границы в Сумской или Черниговской областях. Есть фронт. И по-другому я это не воспринимаю,

– указал военный.

Аэроразведчик 47-й бригады признал, что ему действительно было интересно взглянуть, что же происходит на вражеской территории. И он заметил, что его "Магура" имеет честь выполнять боевые задачи здесь и уничтожать врага на его земле. Владислав добавил, что они знают, как россияне боятся их бригады. Причиной является, в частности, то, что они вооружены американской техникой. Военные шутят, что наконец дожили до тех времен, когда американская демократия проехалась по вражеской земле.

Военный отмечает, что на Курском направлении большая концентрация российских войск. По состоянию на ноябрь – 50 тысяч солдат. Сейчас, по его мнению, эта цифра выросла, поскольку в середине ноября были осуществлены массированные наступления. Такого, как на Курщине, Владислав Данко не видел даже на Авдеевском направлении.

Важно! Ко Дню Вооруженных Сил и Дню Святого Николая Владислав открыл сбор на антенну и батареи для аэроразведки 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Приобщиться к сбору вы можете задонатив:

- на монобанку;

- за номером карты 4441 1111 2901 0827.