"Мы не можем вести такую войну, как они": азовец "Пугач" высказался о тяжелых боях в Нью-Йорке

Командир 1-го батальона бригады "Азов" Богдан Гришенков с позывным "Пугач" прокомментировал бои в Нью-Йорке Донецкой области. Он указал, что россияне ставят бойцам очень высокий темп.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Смотрите также Враг форсировал Оскол, штурмует Великую Новоселку и Курахово: как изменилась линия фронта за неделю

Что известно о боях в Нью-Йорке

Богдан Гришенков рассказал, что в Нью-Йорке "Азов" видел большой наплыв россиян.

Они ставят нам очень высокий темп. Мы не имеем права и не можем терять столько личного состава, сколько они, просто не можем. Мы не можем вести такую войну, как ведут они, просто не можем. Там есть множество обстоятельств, почему так, но не можем,

– указал он.

"Пугач" добавил, что оккупанты отправляют бойцов вперед и вперед. Они несут большие потери, но имеют результат. Командир батальона говорит, что в Нью-Йорке очень трудно: там тяжелая логистика, а враг хорошо подготовлен.

"Подготовленная пехота уже закончилась, но неподготовленной там достаточно. Техника – сначала наступали бронетехникой, сейчас квадроциклы, мотоциклы", – указывает он.

Азовец отмечает, что россияне наступают даже на Славуте.

"Не знаю, чем их мотивируют. Мое личное мнение, это только страх. По-другому... Не могу себе представить, как можно заставить людей идти на такое", – указывает Гришенков.