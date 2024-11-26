Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Що відомо про бої у Нью-Йорку

Богдан Грішенков розповів, що у Нью-Йорку "Азов" бачив великий наплив росіян.

Вони ставлять нам дуже високий темп. Ми не маємо права і не можемо втрачати стільки особового складу, скільки вони, просто не можемо. Ми не можемо вести таку війну, як ведуть вони, просто не можемо. Там є безліч обставин, чому так, але не можемо,

– вказав він.

"Пугач" додав, що окупанти відправляють бійців вперед і вперед. Вони зазнають великих втрат, але мають результат. Командир батальйону каже, що у Нью-Йорку дуже важко: там тяжка логістика, а ворог гарно підготовлений.

"Підготовлена піхота вже закінчилась, але непідготовленої там вдосталь. Техніка – спочатку наступали бронетехнікою, зараз квадроцикли, мотоцикли", – вказує він.

Азовець зазначає, що росіяни наступають навіть на Славуті.

"Не знаю, чим їх мотивують. Моя особиста думка, це тільки страх. По-іншому… Не можу собі уявити, як можна змусити людей іти на таке", – вказує Грішенков.