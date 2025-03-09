Россияне пытаются вытеснить ВСУ с Курщины: ISW рассказали об оперативной обстановке

Враг активизировался в Курской области и пытается вытеснить подразделения ВСУ. Сейчас продолжаются ожесточенные бои в населенных пунктах неподалеку Суджи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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На Курщине – ожесточенные бои

Аналитики ISW сообщили, что, согласно геолокационным кадрам от 8 марта, россиянам удалось захватить село Черкасское Поречье, что к северу от Суджи. Так называемые российские "военкоры" писали, что на этом участке наступали подразделения 30-го мотострелкового полка (72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа) и 1427-го мотострелкового полка (сформированного во время частичного призыва в запас в 2022 году).

Оккупанты также утверждали о якобы захвате населенных пунктов Кубаткин и Лебедевка и продвижении вглубь на 8 километров, однако ситуация на этом участке остается неизвестной. Поэтому, аналитики ISW не подтверждали продвижение врага в этом районе. "Военкоры" также заявляли о захвате россиянами Викторовки, Николаевки и сообщали о наступлении у Малой Локни. Кроме того, другие ресурсы утверждали, что российские и чеченские подразделения спецназа "Ахмат" захватили Мартыновку, а подразделения российской 810-й морской пехотной бригады продвигаются на запад от Куриловки.

"Военкоры" утверждают, что российские войска воспользовались неудачной ротацией украинских военных зоне проведения операции в Курской области, чтобы прорваться к Судже. Аналитики ISW добавили, что один из украинских генералов рассказал New York Post, что примерно 8 – 9 российских машин недавно прорвали украинские позиции вблизи Суджи и смогли быстро продвинуться.

В субботу, 8 марта, россияне начали наступление и на саму Суджу. "Военкоры" сообщали, что подразделения чеченской группы спецназа "Аида", вместе с десантниками и морскими пехотинцами наступали в районе Суджи. Известно, что российские военные пытались атаковать украинские позиции через подземный газопровод, но заявления о результатах операции противоречивы.

Некоторые оккупанты утверждают, что продолжают атаковать центр Суджи и промышленную зону города. В то же время другие "военкоры" сообщают, что ВСУ продолжают удерживать позиции.

Кроме того, россияне взрывают мосты в Курской области и вдоль международной границы. Вероятно, таким образом враг пытается не позволить украинским войскам выйти из Курской области на территорию Украины.