"Разбираем их на кусочки": что сдерживает россиян под Покровском и Торецком

Одни из самых тяжелых боестолкновений сейчас разворачиваются на Востоке Украины, в частности в районе Торецка продолжаются городские бои. Во время них в одном из домов могут находиться украинские бойцы, а вокруг них – россияне.

Для боев в городской застройке это характерно. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что это один из механизмов сдерживания противника.

К теме Россия "идет" на Константиновку, ВСУ атакуют под Покровском: как изменилась линия фронта за неделю

Как ВСУ сдерживают врага на Востоке

Если использовать такую тактику, то даже передовые группы противника не смогут пройти. Они якобы продвигаются в наш тыл, но на самом деле попадают в котел. Так продолжается до тех пор, пока в оккупантов не заканчиваются боеприпасы.

"Группа, которая заползает в такой дом или подвал, может нести с собой определенное количество боеприпасов. Пока они не закончатся – очень трудно выбить такую группу. Поэтому с одной стороны россияне будто зашли в Торецк, но с флангами там проблемы", – рассказал Роман Свитан.

Бои в Торецке: смотрите на карте

Украинские силы наносят фланговые удары. Они самые страшные для любой наступательной операции. Именно такие удары позволили удержать врага под Покровском. Там оккупанты уперлись в шахту, а подтянуть фланги не успели.

Сейчас мы их "разбираем" до Селидово. Российское вклинение уже хорошо "потрепало", мы уничтожали около батальона ежедневно. Техника туда практически не доходит, потому что ее поражают наши дроны,

– отметил полковник ВСУ.

Такое же вклинение мы видели в Торецке. Россияне зашли из оккупированной Горловки, которая является серьезным военным хабом и хорошим тылом, но с флангами у врага возникли проблемы. Причина в том, что количество резервов оказалось недостаточным. Потенциал уничтожили еще в 2024 году.