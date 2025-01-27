Оккупация Великой Новоселки может показать, где Россия будет наступать весной и летом, – ISW

Захват Великой Новоселки может стать ключевым событием, которое позволит российскому командованию принять решение о возможной передислокации подразделений Восточного военного округа на другие оперативные направления. Это также может определить, где именно враг готовит наступление весной и летом.

Подразделения Восточного военного округа (ВВО) России, были основной боевой силой на направлениях Угледар и Великая Новоселка, по крайней мере с начала 2023 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

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Какова ситуация в районе Великой Новоселки

Войска Восточного военного округа России отражали контрнаступление ВСУ в 2023 году и начали наступление в 2024 году. В частности, они захватили Угледар в сентябре –октябре и в дальнейшем использовали этот плацдарм для продвижения на север в сторону Курахово и на запад к Большой Новоселке.

Эксперты ISW отмечают, что захват Великой Новоселки может стать решающим моментом, после которого российское командование будет рассматривать несколько вариантов действий. Этот населенный пункт защищен от контратаки ВСУ, поскольку вблизи него расположена река Мокрые Ялы.

Один из возможных сценариев предусматривает оставление подразделений СВО в западной части Донецкой области для продолжения наступления в направлении административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. В этом случае приоритет будет отдаваться продвижению вглубь украинской территории.

Другой вариант предусматривает частичную передислокацию СВО на другие прифронтовые районы, в частности для усиления наступательных действий на Купянском, Часов Ярском, Покровском и других направлениях. Кроме того, аналитики не исключают возможности возобновления масштабных атак в Запорожской области уже в 2025 году. При этом большая часть СВО, вполне вероятно, останется в Великой Новоселке, чтобы сковывать украинские силы.

По мнению ISW, передислокация подразделений СВО станет маркером для определения приоритетных целей российского командования в весенне-летней кампании 2025 года.