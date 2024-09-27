Пограничники показали, как возле Волчанска уничтожают врага с помощью минометов и дронов

Бои на Волчанском направлении продолжаются. Россияне понесли масштабные потери из-за успешной операции пограничников.

Видео показали бойцы бригады “Гарт” Госпогранслужбы Украины. Врагов атаковали минометами и дронами

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Украинские военные ликвидируют оккупантов на Харьковщине

Так, пограничники нанесли очередные огневые поражения по местам сосредоточения личного состава противника.

К работе привлекались минометные расчеты и разведывательные группы БпЛА подразделения "Скорпион".

Последние били по целям как дронами-камикадзе, так и сбросами,

– говорится в сообщении.

Пограничники уничтожают оккупантов в Волчанске: смотреть видео

Напомним, что освобождение агрегатного завода в Волчанске Харьковской области сужает зону контроля оккупантов. Кроме того, это позволяет Силам обороны создать плацдарм для дальнейшего наступления и окончательного освобождения всего города.