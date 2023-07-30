Марьинка стала самой горячей точкой фронта: оккупанты усилили атаки и бросают отряды "Шторм-Z"

Оккупанты продолжают попытки штурмовать и наступать на Востоке страны. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в районе Авдеевки и Марьинки. Также в районе Марьинки усилились атаки врага.

Там Россия бросает в бой отряды "Шторм-Z", которые в основном сформированы из заключенных. Об этом в эфире телемарафона рассказал майор, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, пишет 24 Канал.

К теме Враг наступает в районе Марьинки, на Востоке – ожесточенные бои: карта боевых действий 30 июля

Марьинка – самая горячая точка фронта

Майор назвал район Марьинки "безусловно самой горячей" точкой фронта. В окрестностях города защитники Украины продолжают сдерживать российское наступление. Так, только за последние сутки в этом районе было зафиксировано 18 боевых столкновений.

В качестве особенности отмечаем наращивание интенсивности штурмовых действий противника в Марьинке. Речь идет о штурмах отрядов "Шторм-Z" с применением бронегрупп, особенно в направлении Александровка – Марьинка,

– сказал Валерий Шершень.

Усиление обороны врага в живой силе, прибывшей из Мариуполя, отмечено также в районе Роботино. Пытаются оккупанты контратаковать и вблизи села Старомайорское, которое недавно освободили ВСУ, для чего задействуют штурмовые подразделения "Шторм-Z".

ВСУ наступают на двух направлениях

На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны группировки Таврия продолжают вести наступление. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Взамен оккупанты там ведут активную оборону.

В течение суток враг 20 раз атаковал наши позиции и совершил 603 обстрела, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию,

– сообщил Валерий Шершень.

Всего за последние сутки подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ Таврического направления выполнили 1410 огневых задач. Благодаря этому потери врага составили:

убитыми – 73 оккупанта,

ранеными – 130 оккупантов,

пленными – 1 оккупант.

Также защитники уничтожили 20 единиц вооружения и военной техники противника. В частности, 2 танка, 6 ББМ, 3 артсистемы и минометы. Уничтожены и 2 склада боеприпасов.