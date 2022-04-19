Бои на Востоке продолжаются: ВСУ отбили атаки, ликвидировали десятки оккупантов и полно техники

Украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отбили вражеские атаки и уничтожили десятки российских оккупантов.

Прессслужба ОТУ "Восток" сообщила, что на Востоке российские оккупанты сегодня, 19 апреля, продолжали совершать наступательные действия.

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Ликвидировано 30 российских оккупантов

Однако украинские воины отбили 3 вражеских атаки. В результате боев было уничтожено:

личного состава – 30;

танков – 2;

БТР/БМП – 8;

АО – 2;

вертолетов – 1.

Общие потери врага

В целом по состоянию на утро 19 апреля, по информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, украинские воины ликвидировали по меньшей мере 20 800 врагов.

Другие потери России с начала полномасштабного вторжения:

личного состава – около 20 800 человек;

танков – 802 единиц;

боевых бронированных машин – 2063 единиц;

артиллерийских систем – 386 единиц;

РСЗО – 132 единиц;

средства ПВО – 67 единиц;

самолетов – 169 единиц;

вертолетов – 150 единиц;

автомобильной техники – 1 495 единиц;

кораблей/катеров – 8 единиц;

цистерн из ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 единиц;

специальной техники – 27 единиц;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются, потому что подсчет осложнен интенсивностью боевых действий.