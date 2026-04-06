Силы обороны восстановили контроль вблизи Амбарного, – Deep State
- Украинские военные восстановили контроль вблизи Амбарного в Харьковской области, осуществив успешную операцию по уничтожению противника.
- Аналитики Deep State сообщили об этом событии в своем обновлении карты от 6 апреля, отметив, что операция требовала чрезвычайных усилий и профессиональной работы подразделений.
К теме Взрыв видели километры вокруг: ВСУ разнесли российский "Солнцепёк" на Харьковщине
Какая ситуация возле Амбарного сейчас?
О восстановлении позиций Силами обороны возле Амбарного проект Deep State сообщил в своем обновлении карты от 6 апреля.
Аналитики также отметили, что подразделения 129 отдельной тяжелой механизированной бригады осуществили успешную операцию по уничтожению противника в лесах вблизи Амбарного и зачистки этой территории.
Бойцы системно уничтожают противника, лишая его возможности восстановить утраченные позиции и закрепиться на новых рубежах,
– отметили эксперты.
Как происходила зачистка территории возле Амбарного
В самой 129 ОВМБр отметили, что продвижение вперед дается ценой чрезвычайных усилий, мужества и профессиональной работы штурмовых подразделений, операторов БПЛА и артиллерии.
Село Амбарное расположено в Харьковской области вблизи границы с Россией. 25 марта аналитики Deep State сообщали, что российские оккупанты смогли продвинуться вблизи Амбарного.
Что сейчас происходит на фронте в Харьковской области?
Инспектор пограничной комендатуры "Шквал" Артем Дрозд рассказал в эфире 24 Канала, что массовых штурмов или попыток прорыва бронетехникой на отдельных участках фронта в Харьковской области нет. Однако война не стала на паузу: враг "зарывается" в землю, проводит аэроразведку и ждет, когда на линии соприкосновения появится "зеленка".
Аналитики Deep State отмечали, что, по состоянию на 1 апреля, оккупанты продвинулись вблизи Песчаного в Харьковской области. Таким образом враг пытается сунуться на Ковшаровку.
30 марта ВСУ захватили российских военных, которые пытались установить флаг в Ковшаровке в Харьковской области. 4 оккупантов взяли в плен на месте, еще 2 – накануне.