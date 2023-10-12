"Они не могут его проиграть": почему россияне активизировали наступление возле Авдеевки

Третьи сутки не утихают тяжелые бои возле Авдеевки. Российские оккупанты активизировали свои действия и пытаются продвинуться.

Впрочем, враг результата не имеет. О чем говорят потери россиян как в живой силе, так и в технике. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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"Если сложить танки и бронированные машины, то за 2 суток они достигают до 200 единиц. Полноценный танковый полк – 94 машины, а полноценная механизированная бригада – это в пределах 100 боевых машин пехоты. Если все потери и в части убитых, и в части раненых сложить вместе, то выйдут 2 полноценных механизированных полка", – отметил военный эксперт.

Бои возле Авдеевки

Украинские защитники держат оборону Авдеевки и не дают продвинуться врагу. Но россиянам крайне важно показать хоть какие-то "победы". По словам Петра Черника, причина здесь в Бахмуте – он движется к оперативному окружению.

"Они не могут его проиграть ни при каких условиях – он политический. Как только Бахмут будет окружен и та группировка будет уничтожена, а еще лучше, чтобы несколько тысяч россиян сдались в плен – это будет для них мегапоражение. Они пытаются делать все возможное, чтобы этого не произошло. Именно так нужно смотреть на их наступательные действия как на Купянско-Лиманском направлении, так и на Авдеевском", – объяснил он.

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Также россияне пытаются затянуть боевые действия до начала плохих погодных условий. Тогда ситуация может утихнуть, а именно это нужно Владимиру Путину на период выборов, которые должны состояться весной.

"Путину нужно относительное спокойствие на начало весны перед выборами и хоть какие-то "победы". Они (россияне – 24 Канал) не добьются успеха, но своей аудитории продадут все, что угодно", – отметил Черник.

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