Ситуация напряженная, враг пытается идти в штурмы, – ВСУ о фронте возле Часового Яра

Российская армия возле Часового Яра в Донецкой области пытается штурмовать позиции ВСУ. Обстановка возле города остается стабильно напряженной.

Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича – Олег Калашников. Он также отметил, что наши защитники эффективно отрабатывают по врагу вблизи Часового Яра, передает 24 Канал.

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Что сейчас происходит возле Часового Яра

Олег Калашников отметил, что враг иногда штурмует позиции наших защитников только по некоторым направлениям, а иногда пытается максимально взять украинский отрезок фронта в атакующее положение.

Но мы его (противника – 24 Канал) сдерживаем. Очень хорошо у врага работает артиллерия перед тем, как он начинает атакуя действия. Конечно, FPV-дроны на поле боя мы также наблюдаем,

– рассказал офицер пресс-службы.

Он также отметил, что наша артиллерия натовская и более точная, и она пытается поражать более точечно, то есть тратить снаряды, чтобы большей была результативность.

"Ну, и, конечно, мы работаем не только по вооружению врага, а также поддерживаем и линии боевого соприкосновения, там где находятся наши ребята. То есть, когда есть необходимость, мы помогаем отражать штурмовые действия врага, уничтожаем непосредственно и личный состав", – сказал Калашников.