Про це в етері телемаратону розповів офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича – Олег Калашніков. Він також наголосив, що наші захисники ефективно відпрацьовують по ворогу поблизу Часового Яру, передає 24 Канал.

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Олег Калашніков наголосив, що ворог іноді штурмує позиції наших захисників тільки по деяких напрямках, а іноді намагається максимально взяти український відтинок фронту в атакувальне положення.

Але ми його (противника – 24 Канал) стримуємо. Дуже добре у ворога працює артилерія перед тим, як він починає атакуючи дії. Звичайно, FPV-дрони на полі бою ми також спостерігаємо,

– розповів офіцер пресслужби.

Він також зауважив, що наша артилерія натівська та більш точна, і вона намагається вражати більш точково, тобто витрачати снаряди, щоб більшою була результативність.

"Ну, і, звичайно, ми працюємо не тільки по озброєнню ворога, а також підтримуємо і лінії бойового зіткнення, там де перебувають наші хлопці. Тобто, коли є необхідність, ми допомагаємо відбивати штурмові дії ворога, знищуємо безпосередньо й особовий склад", – сказав Калашніков.