Враг пытается усилить атаки: боец ВСУ описал ситуацию возле Купянска

На севере Харьковской области в районе Глубокое-Липцы враг остановлен, на Купянском же направлении ситуация очень тяжелая. Враг пытается выйти на левый берег реки Оскол, город Купянск остается в опасности.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич, отметив, что россияне используют много разведывательных дронов. Эвакуация людей из Купянска является очень важной.

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Ситуация возле Купянска

По словам заместителя командира батальона, на Купянском направлении враг продолжает давить и пытается дойти до левого берега реки Оскол. Россияне постоянно осуществляют штурмовые действия.

Ситуация тяжелая. Делаем свою работу, останавливаем врага и наносим поражения,

– отметил Маляревич.

Задачей россиян на севере Харьковщины было выйти на линию, откуда они могли бы вести артиллерийский огонь по Харькову. На Купянском же направлении – вытеснить Силы обороны с левого берега реки Оскол и думать, как двигаться дальше.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Россияне сделали выступ и находятся на небольшом расстоянии к реке. Враг несет огромные потери, но пытается продвигаться.

На Купянском направлении враг использует разведывательные беспилотники "Орлан", SuperCam и Zala. Относительно ударных дронов – "Ланцет" и дроны-камикадзе.

Разведывательные средства нужно сбивать, потому что это фактически глаза врага, благодаря им он корректирует огонь. Мы знаем что делать, чтобы ослабить потенциал россиян,

– отметил заместитель командира батальона.

Относительно дронов украинских военных, важно не количество, а качество. Например, батальон ударных БпАК "Ахиллес" имеет свои мастерские и лаборатории, где переделывают дроны, чтобы они лучше работали.

"Дроны мы имеем, но конечно, их всегда не хватает", – подчеркнул Маляревич.

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Заместитель командира батальона также рассказал, что Купянск всегда находился под угрозой, даже после деоккупации. Оккупанты наносили удары из С-300, потом начали применять КАБы. Сейчас в город долетают российские дроны и ствольная артиллерия.

Местные жители в опасности, военная администрация занимается тем, чтобы эвакуировать всех людей,

– отметил Маляревич.