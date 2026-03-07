Хотели заминировать путь: десантники разгромили группу россиян под Купянском – мощное видео

Украинские десантники предотвратили минирование территории вблизи Загрызово на Купянском направлении. Защитники ликвидировали группу оккупантов в стрелковом бою.

Об этом сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

К теме Боец "Шквала" раскрыл, как россияне пытаются прорывать границу Украины

Как десантники ликвидировали россиян вблизи Загрызово?

По данным военных, бойцы 2 аэромобильного батальона 77-й бригады оперативно обнаружили передвижения российских военных. Враг пытался заложить мины в районе поселка Загрызово, чтобы усложнить маневры Вооруженных сил Украины.

Где расположено Загрызово: смотрите на карте

В результате короткого боя диверсионную группу противника полностью ликвидировали.

Действия противника наши десантники оперативно обнаружили. Вовремя были привлечены бомберы и штурмовая группа, которая в стрелковом бою уничтожила противника,

– сообщили в бригаде.

В Десантно-штурмовых войсках отметили, что благодаря действиям украинских защитников попытку российской операции по минированию удалось сорвать, а угрозу – нейтрализовать.

Десантники ликвидировали врага возле Загрызово на Купянском направлении / Видео 7 корпуса ДШВ ВСУ

Отмечается, что на этом участке фронта российские силы регулярно пытаются использовать диверсионные группы для установления минных заграждений и проведения разведки.

В то же время десантники 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают удерживать позиции и своевременно обнаруживают пехотные резервы противника.

