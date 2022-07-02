"Вернись живым" показали, как российские оккупанты горели около Лисичанска
Источник:"Вернись живым"
Украинские воины, несмотря на жару, делают еще более жаркими дни для российских оккупантов. Так, возле Лисичанска на днях пылала разбитая техника врага.
В Фонде рассказали, что такие кадры удалось зафиксировать на днях в Лисичанске. Их сняли на коптер, который "Вернись живым" передали Вооруженным Силам.
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Как горели оккупанты
Сейчас вблизи Лисичанска продолжаются активные боевые действия. Однако Вооруженные Силы дают российским оккупантам мощный отпор. Именно поэтому город находится под контролем украинских защитников и защитниц.
Как пылали оккупанты возле Лисичанска: эффектное видео
Оккупанты врут о входе в Лисичанск
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметился очередной ложью об "успехах" оккупантов и боевиков. Днем 2 июля он заявил о том, что якобы оккупационные войска вошли в Лисичанск, находятся в центре города и производят зачистку.
Однако представитель Нацгвардии Руслан Музычук заявил, что город полностью контролируется украинскими войсками. Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в окрестностях города. Окружения нет.
Лисичанск – фактически последний форпост в Луганской области. Оккупанты хотят выйти на административные границы Луганщины, поэтому пытаются оккупировать город.
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