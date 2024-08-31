Украинское военное командование решило перебросить одну из военных группировок для укрепления Покровского направления. Речь идет о бригаде "Кара-Даг".

Аналитик Forbes Дэвид Экс отметил, что эта бригада является одной из немногих наступательных в украинской армии. Ранее "Кара-Даг" базировалась на Юге Украины.

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Бригаду "Кара-Даг" действительно перебросили под Покровск

В 15 бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины, также известной, как "Кара-Даг", подтвердили в комментарии 24 Каналу, что военные этого соединения, действительно выполняют задачи на Покровском направлении.

В то же время детали относительно своего перемещения и, почему именно эту бригаду выбрали для защиты Покровского направления, в 15 БрОП НГУ не уточнили.

Что пишет Forbes о переброске "Кара-Даг" возле Покровска

Аналитик отметил, что перемещение бригады из примерно 2 тысяч человек с обычной позиции на юге Украины на незнакомое поле боя на Востоке подчеркивает наличие проблем в Украине между Авдеевкой и Покровском.

Когда продвижение россиян в августе увеличилось, Генеральный штаб в Киеве направил на Покровское направление часть подкрепления, чтобы те присоединились к полудесятку механизированных, десантно-штурмовых бригад и бригад Национальной гвардии, которые уже были на этом направлении,

– пишет Дэвид Экс.

Среди этих военных группировок была и бригада "Кара-Даг". Аналитик напомнил, что она была сформирована в 2014 году, а также несколько раз реорганизована и дополнительным тяжелым вооружением, включая танки Т-64. "Кара-Даг" является представителем наступательных бригад Национальной гвардии.

Эта бригада воевала возле Мелитополя в первые дни полномасштабной войны и в течение двух лет практически оставалась в одном и том же районе. Но теперь ее перебросили на восток, поскольку там продолжаются самые тяжелые бои.

По словам аналитика, развертывание бригады не смогло остановить российское наступление на этом отрезке, что вызывает вопрос, где находятся другие резервы Украины.

В то же время российские пропагандисты утверждают, что Вооруженные силы Украины хранят в резерве около пяти укомплектованных и хорошо оснащенных бригад. Евгений Норин, известный деятель российской пропаганды, предположил, что Украина, возможно, разрабатывает стратегию развертывания этих сил в другом месте, чтобы нанести решающий удар до того, как фронт на Донбассе достигнет критического коллапса.

Растут предположения, что местом такого потенциального развертывания может быть Курская область, где уже последние 4 недели продолжается операция ВСУ.

Аналитик также пишет, что, добавляя войска в Курскую область, одновременно не разворачивая их у Покровска, похоже на то, что лидеры Украины делают ставку, что преимущества, полученные от неожиданного северного прорыва, перевесят любые потенциальные неудачи на Восточном фронте.