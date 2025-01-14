Россияне намерены создать блокаду Покровска и Мирнограда, – ISW

Российские захватчики планируют перерезать наземные пути в Покровске и Мирнограде в Донецкой области. Таким образом враг хочет заставить ВСУ выйти из этих населенных пунктов в течение следующих месяцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

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Какие намерения врага относительно Покровска и Мирнограда

Аналитики отмечают, что трассы Т-0405 и Т-0406 являются двумя из трех основных наземных путей обеспечения украинской группировки в районе Покровска – Мирнограда, пролегающей с востока на запад.

Продвижение России на восток и запад от Покровска может осложнить материально-техническое обеспечение ВСУ и способность Украины пополнять и передислоцировать войска для защиты Покровска и Мирнограда,

– говорится в отчете.

В ISW отметили, что российское военное командование может намереваться осуществить дальнейшее продвижение на север от трасс Т-0405 и Т-0406, чтобы заставить украинские Силы обороны в конце концов отойти на север (а не на восток или запад), что позволит в конце концов врагу окружить Покровск и Мирноград.

Далее оккупанты хотят продвигаться на запад к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Эксперты отмечают, что российское военное командование, вероятно, также надеется избежать проведения фронтовых атак тяжелой пехотой через городские районы Покровска и Мирнограда.

Скорее всего, враг оценивает, что блокирование этих наземных путей обеспечения украинской группировки увеличивает вероятность отступления украинских сил из этих городов, и позволит россиянам захватить эти населенные пункты без тяжелых городских боев.

К слову, в обновленной карте фронта за 13 января аналитики Deep State отметили, что Силы обороны смогли восстановить положение в Шевченко в Покровском районе. В то же время враги могли оккупировать Зеленое, что в 9 километрах от Покровска.