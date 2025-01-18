Россия бросает в бой дополнительные резервы, чтобы сохранить темп наступления и охватить Покровск

Возле Покровска продолжают идти самые ожесточенные бои. Россия начала вводить дополнительные резервы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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Что происходит возле Покровска сейчас

Так, в ВСУ рассказали, что на Покровском направлении противник проводил наступательные действия в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Звериного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного и Янтарного. Продолжаются тяжелые бои в Лисовке, Зеленом, Шевченко, Котлином, Петропавловке и Нововасильевке.

Противник сосредотачивает усилия и вводит в бой дополнительные резервы. Несмотря на потери, пытается сохранять темпы продвижения с целью охвата Покровска и приближения к его окрестностям,

– говорят военные.

В ОСУВ "Хортица" отмечают, что наши воины мужественно противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

Кстати, в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки на Покровском направлении произошло 79 штурмовых действий россиян. Это более 45% всех боевых столкновений на фронте – целом их было зафиксировано 174.