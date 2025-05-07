Ложатся там ротами: ВСУ заманили врага в две ловушки под Покровском
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о стабилизации ситуации на Покровском направлении.
- Военный эксперт Роман Свитан отметил, что попытки россиян продвинуться в Днепропетровскую область закончились ловушками, уничтожая их подразделения ежесуточно.
- С военной точки зрения, для россиян было бы целесообразно отступить к Селидовому, однако политические задачи не позволяют этого, что приводит к большим потерям среди российских войск на Покровском направлении.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуацию на Покровском направлении удалось стабилизировать, а иногда и перехватить тактическую инициативу. Продуманные действия украинского командования загнали россиян в ловушки и ежесуточно истребляют их.
Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.
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"Сырский заманил россиян в ловушку. Остановил развороченная российских флангов с севера, удержав дорогу на Константиновку, и левый южный фланг также удерживают наши войска", – отметил Свитан.
Сейчас россияне уперлись в украинские населенные пункты Котлино, Песчаное, Шевченково.
Поймали и уничтожают ротами ежесуточно,
– добавил Свитан.
Это не последняя ловушка для врага на этом отрезке фронта. Попытка россиян двигаться в направлении Днепропетровской области обернулась ловушкой у Котляровки.
Этот язык за 5 километров до Днепропетровской области буквально приглашал россиян и сразу начались фланговые удары, которые разносят россиян вдребезги,
– отметил полковник запаса.
Он назвал это проявлением профессионализма украинского командования, на небольших отрезках фронта оно создает ситуации, которые стесывают огромное количество живой силы врага.
С военной точки зрения для россиян было бы логично отойти вплоть до Селидово, но политические задачи не позволяют сделать этого. По словам Свитана, ежесуточно наибольшее количество убитых и раненых россиян именно с Покровского направления.