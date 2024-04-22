"Работать неудачно невозможно": бойцы группы "Регбисты" рассказали, могут ли ВСУ потерять Работино

Оккупанты не оставляют атак и попыток наступления на всех участках фронта. Ожесточенные бои идут и на Запорожском направлении, где российские военные пытаются вернуть под свой контроль село Работино, которое ВСУ освободили во время летнего прошлогоднего контрнаступления.

В новом сюжете проекта "Украинский Свидетель" – направление Работино. Защитники с FPV-группы "Регбисты" в целом рассказали о ситуации на Запорожском направлении и оценили, может ли враг снова захватить Работино.

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Целей возле Работино очень много

Защитники из FPV-группы "Регбисты" с позывными "Лайт" и "Регбист" рассказали, что на Запорожском направлении враг буквально атакует с трех сторон – только позади есть здание. Впрочем, во время таких атак российские военные несут колоссальные потери, ведь работать неудачно в таких условиях невозможно.

Работать неудачно здесь невозможно. Враг атакует с трех сторон, а позади тебя – только дом. Целей много: броня, техника, квадроциклы, штурмовики. Есть все, чтобы побить собственные рекорды поражения противника,

– рассказал "Регбист".

Его собрат с позывным "Лайт" добавил, что на Запорожском направлении оккупанты хорошо окопались. Так, враг имеет многоэшелонную оборону, блиндажи – залиты бетоном, и будут их постоянно.

"Мы удивляемся, почему не сделали то же самое на запорожском или донецком направлениях, а потом читаем в новостях, что потеряли одно село, потом другое", – добавил "Лайт".

В группе "Регбисты" рассказывают, что продвигаться в районе Работино очень трудно, ведь враг там заминировал каждый второй метр. По словам военных, чтобы иметь продвижение, надо разумные пути. Возможно, с привлечением авиации, ведь пешком по минам не пройти. В то же время защитники не думают, что враг будет иметь успех в продвижении возле Работино.

Ситуация сложная, но оборону держать удается в первую очередь благодаря героизму пехотинцев и разведчиков с передовых позиций. Бывают такие дни, когда россияне заходят большими группами. Поэтому все будет зависеть от массированности их штурмов,

– отметили военные.

К слову, о ребятах из FPV-группы "Регбисты" "Украинский Свидетель" уже рассказывал, в частности, в недавнем сюжете об Орехове и гражданских, которые остались в городе.

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