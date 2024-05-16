ВСУ улучшили положение возле Победы и не допустили потерь позиций возле Работино, – Генштаб

Украинским защитникам удалось улучшить тактическое положение в районе Победы в Донецкой области. Также Силы обороны не допустили потерь своих позиций у Работино в Запорожье и отбили 4 вражеские атаки.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий. Он также отметил, что в течение суток увеличилось количество вражеских атак – зафиксировали 166 боевых столкновений на линии фронта, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на фронте

В Генштабе ВСУ сообщили, что ворон не прекращает наступательных действий и дальше пытается давить на разных участках фронта. Так, течение суток было зафиксировано 166 боестолкновений. Также оккупанты совершили 4 ракетных и 75 авиаударов, 118 обстрелов из РСЗО.

В общем, горячее всего было на Покровском направлении. Там зафиксировали 45 вражеских атак, однако Силы обороны прилагают максимум усилий, чтобы не допустить продвижения противника вглубь территорий. Как сообщил Лиховой, враг при поддержке авиации пытался вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей на Покровском направлении.

Украинские защитники не только отражают вражеские атаки, но и улучшают собственное тактическое положение. Так, Силам обороны 15 мая удалось улучшить тактическое положение возле села Победа Донецкой области на Кураховском направлении.

Бои возле Победы в Донецкой области: смотрите на карте

Лиховой сообщил, что враг также пытался выбить подразделения ВСУ у Работино. Впрочем, успеха оккупанты не имели.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал рубеж обороны в районе Работино Запорожской области. Потерь наших позиций не допущено,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты атакуют возле Работино: смотрите на карте

Где еще продолжались бои в течение суток