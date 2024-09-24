Хотят сформировать 3 направления наступления: как и почему россияне пытаются взять Угледар

Ситуация возле Угледара критическая, враг пытается давить сразу с трех направлений. Россияне прилагают максимум усилий при наступлениях, захват города принесет им определенную выгоду.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что оккупанты уже начали штурмовые действия с северо-восточной части. Если им удастся захватить город, они улучшат логистический путь в Запорожскую область.

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3 направления наступления россиян

Военно-политический обозреватель рассказал, что россияне пытаются сформировать 3 направления наступления на Угледар:

Южное

Восточное

Северное

Кроме этого, оккупанты пытаются сформировать и четвертое направление для того, чтобы взять его в полуокружение,

– отметил Коваленко.

Он добавил, что именно формирование этих трех направлений позволяет врагу начать наступательные действия. Россияне начали наступление с северо-восточной части города.

Пока у оккупантов там нет закрепленных зон контроля, но они имеют возможность проводить там постоянные штурмовые действия, которые истощают украинских военных.

Ситуация возле Угледара: смотрите на карте

Почему россияне пытаются взять Угледар

По словам военно-политического обозревателя потеря Угледара не так сильно повлияет на события на линии фронта, а будет иметь влияние на логистику. Россияне смогут сделать ее более безопасной, а именно из Донецкой в Запорожскую область.

Они сделают то, ради чего с 2022 года пытались захватить Угледар. Поэтому его потеря имеет логистический вопрос,

– отметил Коваленко.

Военно-политический обозреватель объяснил, что восстановление железнодорожного сообщения через Волноваху является абсолютно не желательным для Украины сценарием.

Заметьте! Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что россияне давят на Угледар для того, чтобы пойти в обход на Покровск, ведь Кураховское направление является южным флангом.