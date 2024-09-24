Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що окупанти вже почали штурмові дії з північно-східної частини. Якщо їм вдасться захопити місто, вони покращать логістичний шлях до Запорізької області.
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3 напрямки наступу росіян
Військово-політичний оглядач розповів, що росіяни намагаються сформувати 3 напрямки наступу на Вугледар:
- Південний
- Східний
- Північний
Крім цього, окупанти намагаються сформувати й четвертий напрямок для того, щоб взяти його в напівоточення,
– зауважив Коваленко.
Він додав, що саме формування цих трьох напрямків дозволяє ворогу розпочати наступальні дії. Росіяни почали наступ з північно-східної частини міста.
Поки що в окупантів там немає закріплених зон контролю, але вони мають можливість проводити там постійні штурмові дії, які виснажують українських військових.
Ситуація біля Вугледару: дивіться на карті
Чому росіяни намагаються взяти Вугледар
За словами військово-політичного оглядача втрата Вугледару не так сильно вплине на події на лінії фронту, а матиме вплив на логістику. Росіяни зможуть зробити її безпечнішою, а саме з Донецької в Запорізьку область.
Вони зроблять те, заради чого з 2022 року намагались захопити Вугледар. Тому його втрата має логістичне питання,
– зазначив Коваленко.
Військово-політичний оглядач пояснив, що відновлення залізничного сполучення через Волноваху є абсолютно не бажаним для України сценарієм.
Зауважте! Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман вважає, що росіяни тиснуть на Вугледар для того, щоб піти в обхід на Покровськ, адже Курахівський напрямок є південним флангом.