Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що окупанти вже почали штурмові дії з північно-східної частини. Якщо їм вдасться захопити місто, вони покращать логістичний шлях до Запорізької області.

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3 напрямки наступу росіян

Військово-політичний оглядач розповів, що росіяни намагаються сформувати 3 напрямки наступу на Вугледар:

Південний

Східний

Північний

Крім цього, окупанти намагаються сформувати й четвертий напрямок для того, щоб взяти його в напівоточення,

– зауважив Коваленко.

Він додав, що саме формування цих трьох напрямків дозволяє ворогу розпочати наступальні дії. Росіяни почали наступ з північно-східної частини міста.

Поки що в окупантів там немає закріплених зон контролю, але вони мають можливість проводити там постійні штурмові дії, які виснажують українських військових.

Ситуація біля Вугледару: дивіться на карті

Чому росіяни намагаються взяти Вугледар

За словами військово-політичного оглядача втрата Вугледару не так сильно вплине на події на лінії фронту, а матиме вплив на логістику. Росіяни зможуть зробити її безпечнішою, а саме з Донецької в Запорізьку область.

Вони зроблять те, заради чого з 2022 року намагались захопити Вугледар. Тому його втрата має логістичне питання,

– зазначив Коваленко.

Військово-політичний оглядач пояснив, що відновлення залізничного сполучення через Волноваху є абсолютно не бажаним для України сценарієм.

Зауважте! Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман вважає, що росіяни тиснуть на Вугледар для того, щоб піти в обхід на Покровськ, адже Курахівський напрямок є південним флангом.