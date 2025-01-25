Каждый день может изменить ситуацию: чем грозит ВСУ возможная потеря Великой Новоселки

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Враг давит, не жалея личного состава.

Сейчас оккупанты продвинулись к Великой Новоселке, этому населенному пункту уже угрожает окружение. В эфире 24 Канала руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук оценил угрозы для населенного пункта и последствия, если ВСУ придется из него отступить.

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Бои возле Великой Новоселки

По словам Лакийчука, наступательная операция врага у Великой Новоселки сейчас создает угрозы для оперативного окружения группировки украинских сил. Этот населенный пункт для россиян не имеет стратегического значения, но им важно выровнять линию фронта, сглаживая свой правый фланг.

Побеждает тот, кто может сконцентрировать силы на направлениях главного удара, а силы противника растянуть на максимально широкий фронт. Именно такая цель врага там,

– отметил военный аналитик.

В то же время он убежден, что на этом направлении украинскому командованию еще неделю назад стоило принимать серьезные решения, ведь каждый день такой борьбы может превратиться из тяжелого в трагический.

Продвижение возле Великой Новоселки: смотрите карту

Заметим, что по данным DeepState, российская пехота давит на южные окраины Великой Новоселки. По данным ОСУВ "Хортица", на этом отрезке украинские бойцы держат оборону с превосходящими силами противника, работают, чтобы нанести максимальные потери и не допустить прорывов и окружений.