Наразі окупанти просунулися до Великої Новосілки, цьому населеному пункту уже загрожує оточення. В ефірі 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук оцінив загрози для населеного пункту і наслідки, якщо ЗСУ доведеться з нього відступити.

Детальніше Ворог мав успіх на Курщині та біля Покровська, контратака ЗСУ: огляд карт фронту від ISW

Бої біля Великої Новосілки

За словами Лакійчука, наступальна операція ворога біля Великої Новосілки наразі створює загрози для оперативного оточення угруповання українських сил. Цей населений пункт для росіян не має стратегічного значення, але їм важливо вирівняти лінію фронту, згладжуючи свій правий фланг.

Перемагає той, хто може сконцентрувати сили на напрямках головного удару, а сили противника розтягнути на максимально широкий фронт. Саме така мета ворога там,

– зауважив військовий аналітик.

Водночас він переконаний, що на цьому напрямку українському командуванню ще тиждень тому варто було ухвалювати серйозні рішення, адже щодень такої боротьби може перетворитися із важкого на трагічний.

Просування біля Великої Новосілки: дивіться карту

Зауважимо, що за даними DeepState, російська піхота тисне на південні околиці Великої Новосілки. За даними ОСУВ "Хортиця", на цьому відтинку українські бійці тримають оборону з переважаючими силами противника, працюють, аби завдати максимальних втрат і не допустити проривів та оточень.