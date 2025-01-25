Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Що пише ISW про зміни на фронті в Україні та Росії

У Курській області росіянам вдалося просунутися на північний захід і південь від Суджі. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 січня, показують, що російські війська досягли північної околиці Свердліково (на північний захід від Суджі) і просунулися в межах південної Махнівки (на південь від Суджі).

Один з російських воєнкорів стверджує, що окупанти діють на північний захід від Суджі, намагаються вийти на лінію Мала Локня – річка Локня та захопити Свердликово та Лебедєвку, аби отримати вогонь над українськими лініями матеріально-технічного забезпечення. Інший воєнкор каже, що ЗСУ продовжували контратаку по всьому виступу Курщини.

Російські війська продовжували наземні атаки на північ від Харкова біля Липців і на північний схід від Харкова біля Вовчанська, але не досягли успіху.

Продовжилися й атаки ворога на Куп'янському напрямку, але підтвердженого просування не зафіксовано.

Ворог продовжив спроби наступу на Борову, але підтвердженого успіху не мав. Така ж ситуація й з Лиманським напрямком.

Також противник атакував на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дарівки, але без просувань.

На тлі триваючих операцій росіяни мали успіх у Часовому Яру. Геолокаційні кадри свідчать про просування на південь від міста.

На Торецькому напрямку зафіксовано просування як російських, так і українських сил. ЗСУ відбили втрачені позиції в західній Щербинівці, а росіяни просунулися на південь від Торецька.

Бойові дії в Україні та Росії за 24 січня / Карти ISW

Російська армія просунулася на Покровському напрямку. Російські війська нещодавно захопили Котлине (на захід від Покровська). Також міноборони Росії заявило про окупації Тимофіївки минулого тижня, однак за данними Інституту це сталося це 5 січня.

Ворог також просунувся на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри підтверджують, що російські сили нещодавно просунулися на південний схід від Розлива.

Просування ворога зафіксовано і в районі Великої Новосілки. Росіяни досягли успіху у східній та центральній частині селища по вулицях Фонтанна та Юрія Гагаріна.

На Півдні російські війська продовжували наземні атаки на північ від Роботиного в районі Малої Токмачки та Новоданилівки. Окрім цього продовжувалися обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку та на островах дельти річки Дніпро.

Бойові дії в Україні та Росії за 24 січня / Карти ISW