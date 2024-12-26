Потенциальная угроза для Купянска: в ГПСУ сказали, какая цель стоит перед врагом возле Волчанска

Враг продолжает попытки продвижения на Харьковском направлении. Своими действиями враг имеет целью выйти за реку Волчья, чтобы создать предпосылки для движения на Купянск.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника группы взаимодействия со СМИ бригады ГПСУ "Гарт" Александра Даниленко в эфире "Киев 24".

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Какие задачи россиян на Харьковском направлении

Александр Даниленко отмечает, что все штурмовые действия, которые происходят непосредственно в Волчанске или в окрестностях, направлены на то, чтобы пересечь реку Волчья. Как указывает представитель "Гарта", этого им позволить нельзя.

По его словам, это создаст предпосылки для создания так называемой буферной зоны, чтобы россиянам было легче обстреливать Харьков. Кроме этого, враг таким образом хочет получить возможность продвижения на Купянск.

И таким образом зайти с тыла и поточить нашу группировку войск СОУ, которая защищает Купянск и работает на Купянском направлении,

– уточнил военный.

Даниленко уточнил, что Силы обороны противодействуют этим попыткам всем имеющимся вооружением По врагу работают минометы, дроны, артиллерия. Врагу не удается продвинуться там. Ситуация сложная, но она под контролем.