С логистикой у врага стало хуже: в Авдеевской администрации рассказали о боях вокруг города

Оккупанты наступают на Авдеевском направлении. Тем временем в сети сообщают о том, что ВСУ уничтожили мост между Ясиноватой и Горловкой. Но это серьезно усложнит врагу логистику для подвоза тяжелой техники и боекомплекта.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, отметив, что это не проблема для личного состава россиян.

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Как отметил Барабаш, таких боевых действий на Авдеевском направлении раньше не было. Враг не использовал одновременно более 50 единиц бронетехники. Сейчас оккупанты бросили для штурма около 2-х тысяч личного состава.

"Это происходит уже третьи сутки. Очень много попаданий как ствольной артиллерии, РСЗО, минометов, танковых обстрелов. Ракетных ударов очень много по городу", – подчеркнул начальник Авдеевской городской военной администрации.

За минувшие сутки, 11 октября, россияне более 20 раз ударили ракетами только по территории громады. На передовой, как отметил Виталий Барабаш, могло быть еще больше ракетных ударов.

Также враг ночью выпустил по громаде около 12 КАБ-500. На этом направлении не прекращаются ни вражеские штурмы, ни стрелковые бои. Оккупанты тем временем распространяют фейки, что они якобы уже "зашли" в Авдеевку и что-то "взяли".

Все под контролем ВСУ. Держатся ребята. Очень нелегко, но никакой потери позиции нет,

– подчеркнул Виталий Барабаш.

Какая ситуация вокруг Авдеевки: смотрите видео

Авдеевка – форпост

В начале полномасштабной войны враг пытался зайти в город. Захватчики пытались идти "в лобовую", но у них ничего не удалось. Оккупанты более года назад приняли решение брать Авдеевку в окружение. Теперь это россияне постоянно пытаются сделать.

"Авдеевка – это форпост с 2014 года. Когда разгоняют, что "ВСУ были не готовы к такому, проспали это все" – такие вещи раздаются с той стороны – это неправда", – сказал начальник Авдеевской городской военной администрации.

К слову, за несколько дней до этого было известно, где враг скапливает свою технику и подвозит личный состав.

Что происходит на Авдеевском направлении