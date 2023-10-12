Поэтому россияне выбрали новое "победное" направление – замкнуть кольцо возле Авдеевки. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что отступление близ города около 20 – 25 километров.
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По словам военного эксперта, россияне бросили на фронт 25 армию России, в том числе определенную часть под Авдеевку. В настоящее время враг активно применяет авиацию и бомбометание.
Несмотря на это, наши защитники сейчас очень классно держат строй. Все попытки россиян, кроме авиации, завершаются тем, что они выводят свою технику и живую силу нам как в "тир",
– сказал Крамаров.
Ситуация тяжелая
Как отметил Крамаров, у россиян под Авдеевкой сосредоточено определенное количество бронетехники и артиллерии. Поскольку город расположен в 13 километрах от временно оккупированного Донецка.
Отметим, что успешная контрбатарейная работа Сил обороны на Авдеевском направлении привела к мощным потерям российских оккупантов. Ведь враг для усиления авиации начал применять артиллерию, поэтому и понес такой ущерб.
Когда российская армия понимает, что их действия не эффективны, это их не останавливает и они продолжают эти действия,
– подчеркнул военный эксперт.
Вчера, 11 октября, в оккупантов под Авдеевкой было условное затишье. Однако сегодня россияне начали день с атак.
Учитывая усилия россиян, которые были в начале 2023 года, и наши довольно хорошие позиции в этом направлении, я думаю, им не удастся (взять Авдеевку в кольцо – 24 Канал). Но ситуация там сейчас тяжелая. На Авдеевку сыпется и летит почти все, что есть у россиян,
– подытожил Андрей Крамаров.
Наступление россиян на Авдеевку
- Аналитики ISW сообщили, что оккупанты 10 октября начали интенсивно обстреливать позиции Сил обороны и проводить локализованные атаки на Авдеевском направлении. Там также отметили, что россияне вряд ли добьются значительных успехов в этом направлении.
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что оккупанты пытаются отвлечь внимание украинских воинов от контрнаступления на Мелитопольском направлении. Также врагу нужно показать своим гражданам хоть какие-то победы и убедить, что наступление ВСУ провалилось.
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что ночью 10 октября россияне начали работать по позициям ВСУ, а утром били по Авдеевке и всем селам Очеретинского общества. По его словам, в этих населённых пунктах нет украинских военных.