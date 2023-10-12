Поэтому россияне выбрали новое "победное" направление – замкнуть кольцо возле Авдеевки. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что отступление близ города около 20 – 25 километров.

К теме Россияне попали в огневой "мешок" возле Авдеевки: военная сводка от Свитана

По словам военного эксперта, россияне бросили на фронт 25 армию России, в том числе определенную часть под Авдеевку. В настоящее время враг активно применяет авиацию и бомбометание.

Несмотря на это, наши защитники сейчас очень классно держат строй. Все попытки россиян, кроме авиации, завершаются тем, что они выводят свою технику и живую силу нам как в "тир",

– сказал Крамаров.

Ситуация тяжелая

Как отметил Крамаров, у россиян под Авдеевкой сосредоточено определенное количество бронетехники и артиллерии. Поскольку город расположен в 13 километрах от временно оккупированного Донецка.

Отметим, что успешная контрбатарейная работа Сил обороны на Авдеевском направлении привела к мощным потерям российских оккупантов. Ведь враг для усиления авиации начал применять артиллерию, поэтому и понес такой ущерб.

Когда российская армия понимает, что их действия не эффективны, это их не останавливает и они продолжают эти действия,

– подчеркнул военный эксперт.

Вчера, 11 октября, в оккупантов под Авдеевкой было условное затишье. Однако сегодня россияне начали день с атак.

Учитывая усилия россиян, которые были в начале 2023 года, и наши довольно хорошие позиции в этом направлении, я думаю, им не удастся (взять Авдеевку в кольцо – 24 Канал). Но ситуация там сейчас тяжелая. На Авдеевку сыпется и летит почти все, что есть у россиян,

– подытожил Андрей Крамаров.

Наступление россиян на Авдеевку