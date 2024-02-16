Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан сказал 24 Каналу, что между боями за Бахмут и Авдеевку много различий. Главное из них заключается в географическом положении городов.
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"Именно господствующие высоты, за которые идет главная борьба, в Авдеевке пролегают в восточной части, тогда как в Бахмуте они вообще за городом, то есть на окраинах западной части", – отметил Кузан.
Кроме того, Авдеевка имеет лучшие укрепления вроде тех, что были в Мариуполе. Речь идет о бетонных бункерах в помещениях коксохимического завода.
Об эффективности этих укреплений свидетельствует тот факт, что защитники держатся под постоянными ударами управляемых авиабомб. Более того, мощно бьют в ответ.
Украинские бойцы делают невозможное
На сегодня авдеевский гарнизон связывает около 50 тысяч российской армии с их передовой военной техникой. Пока вражеские потери значительно будут преобладать украинские, до тех пор есть смысл удерживать город.
Надо сказать, что наши защитники действительно имеют, возможно, наибольший в мире опыт ведения боев в полу- или даже в полном окружении,
– отметил Кузан.
Наконец глава Украинского центра безопасности и сотрудничества призвал доверять военному командованию, потому что оно знает, что делает.
Ситуация в Авдеевке: последние новости
- Для усиления обороны в городе туда срочно передислоцировали Третью штурмовую бригаду. Защитники столкнулись с серьезным вызовом: соотношение сил составляет один к семи.
- Бойцы Третьей штурмовой бригады проводят рейдовые действия и наносят серьёзные потери россиянам. В частности, 74 и 114 отдельные мотострелковые бригады России понесли критическое поражение.
- Однако командование ОСГВ "Таврия" приняло решение об отходе из позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки с целью сохранить личный состав и улучшить оперативную ситуацию.