Колоссальные цифры: почему россияне готовы терять десятки тысяч бойцов за Авдеевку

Оборона Авдеевки – чрезвычайно сложная задача для ВСУ, в том числе и потому, что Россия сконцентрировала там большую группировку. Даже несмотря на огромные потери, враг продолжал штурмовые действия.

Сейчас силы врага на Авдеевском направлении – около 7 бригад. Военный аналитик из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала объяснил, что россияне готовы бросать в бой и терять немало солдат даже ради незначительных достижений.

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Какова логика российских боев

Российское командование абсолютно не пожалело количества живой силы, которую отправить сражаться на Авдеевское направление. Потери врага там – колоссальные, и их нельзя назвать соизмеримыми с военной значимостью захвата Авдеевки.

Российский и украинский подход (введение боев – 24 Канал) – отличаются. Они считают для себя это допустимым, поэтому будут исходить из этой логики и в дальнейшем. Потери таких масштабов для небольших, а иногда нулевых достижений – недопустимы. Но это то, на что они готовы пойти,

– подчеркнул Давид Шарп.

Любые территориальные достижения для россиян важнее, чем количество потерь, которые для этого нужны. Многие аналитики утверждают, что перед российскими военными предстал политический приказ от Владимира Путина, который хочет продемонстрировать успех перед выборами.

Стоит также заметить, что Силы обороны, несмотря на сложную ситуацию, в которой оказались, смогли уничтожить огромное количество вражеских сил на Авдеевском направлении. Это называют едва ли не главной задачей защитников именно в районе Авдеевки.

"Сегодня даже в позиционной войне, украинцы, благодаря высокоточным и всем другим имеющимся средствам, способны наносить россиянам большие потери даже в статике. Тогда у них есть выбор, мол, может, стоит действовать активнее, и хотя потери будут большими, но они и так большие. Так, они попытаются достичь хоть какого-то, но успеха", – объяснил военный аналитик.

Что сегодня происходит в Авдеевке

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что по состоянию на 16 февраля россияне штурмуют Авдеевку сразу с нескольких направлений. Бешеное давление врага с северного фланга, а также с южных окраин города. Ситуация с логистикой на этом направлении ухудшилась. Поэтому, чтобы расширить, логистические коридоры в районе Авдеевки украинские защитники проводят рейдово-ударные действия.

Александр Тарнавский сообщил, что по состоянию на 21:00 украинские военные выходят из разрушенных позиций маневрами, закрепляясь на новых оборонительных рубежах. По сообщению командующего ОСУВ, на штурмы россияне бросают все резервы, даже перебрасывают в Авдеевку бойцов из других направлений.

Напомним, что украинские силы ранее 16 февраля вышли с позиции "Зенит". Эту позицию защитники удерживали столько, сколько это физически было возможно. В то же время если враг займет ее, особого тактического преимущества это не даст. Заметим, этот укрепрайон был фактически окруженным, во время выхода оттуда у украинских военных, к сожалению, были потери.

Добавим также, что Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом сообщил, что военное руководство применяет новые подходы в Авдеевке. Главная задача – сохранить жизнь и здоровье наших бойцов на этом направлении.