Лучше, чем "Азовсталь": офицер ВСУ рассказал о мощной обороне Авдеевки

Российские оккупанты подошли к коксохимическому заводу в районе Авдеевки Донецкой области. Вероятно, россияне готовятся атаковать комбинат, расположенный к северу от города.

Однако Коксохим трудно одолеть, ведь у завода есть лучшие хранилища и инфраструктура, чем "Азовсталь" в Мариуполе. Такой информацией с 24 Каналом поделился офицер ВСУ Тарас Березовец.

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Оккупанты не могут захватить Авдеевку с 2014 года

По словам офицера ВСУ, Коксохим – мощное индустриальное сооружение с подземными хранилищами, они более надежные и их трудно взять, чем это было на "Азовстале". Укрепленный район стал "атлантическим валом", в который разбивались наступательные волны россиян с 2014 года.

Поскольку противник не может завершить окружение Авдеевки и прекратить поставки подкрепления украинским воинам, россияне сталкиваются с мощным сопротивлением, которое не могут сломать в течение почти 10 лет.

Кроме того, российские войска не смогли закрепиться на авдеевском терриконе, ведь он не может быть местом постройки оборонительных сооружений, для этого существуют другие объекты. Однако террикон выполнял задачи наблюдения и работы противотанкистов.

Поэтому никакого стратегического значения, кроме как наблюдение за позициями врага, он не имеет и владение им противнику ничего не давало.

– объяснил Тарас Березовец.

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Новая тактика россиян в районе Авдеевки

Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, что оккупанты пытаются создать иллюзию того, что ракеты запускаются с подконтрольной Украине территории. По словам Барабаша, он видел, как ракета из российского самолета вылетела в сторону Покровского, что контролируется Украиной, а затем развернулась и залетела в Авдеевку.

Если ракета управляема, она способна совершить подобный маневр,

– заметил Тарас Березовец.

Пока сложно объяснить, почему россияне применяют такие ходы. Однако неоднократно в оккупированных Луганской и Донецкой областях оккупанты производили обстрелы по гражданским объектам, обвиняя в атаках Украину.

Ситуация в Авдеевке: коротко