Россияне хотят окружить Авдеевку: Крамаров оценил возможности оккупантов

Вблизи Авдеевки и Марьинки фиксируют обострение ситуации. Российские войска увеличили объемы обстрелов и штурмов. Однако ВСУ уверенно сдерживают давление врага.

Для того, чтобы окружить Авдеевку, россиянам потребуется немало сил. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, объяснив, что это связано с местностью вокруг города.

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Для чего россияне усилили напор

За последние дни Вооруженным Силам Украины удалось улучшить свои позиции в районе Опытного, южнее Авдеевки. Это фактически выход на Донецкий аэропорт, который находится неподалеку, и наконец до самого Донецка.

В то же время в Министерстве обороны Украины отмечают, что продолжается обострение и оккупанты атакуют.

Враг не имел там очень значительных резервов, но ты не менее перешел (к штурмовым действиям – 24 Канал). Основная цель – сбить темпы наших наступательных действий, которые происходят севернее – под Бахмутом,

– заметил Андрей Крамаров.

Все потому, что после предоставления Украине кассетных боеприпасов российской группировке на этом направлении стало совсем не сладко. Так что для того, чтобы хоть немного замедлить контрнаступление ВСУ, оккупанты пошли на обострение.

"Бои за Марьинку и Авдеевку продолжаются уже больше года, а никаких успехов враг там не смог добиться. Напомним, что последнее обострение, которое происходило под Авдеевкой, было в начале марта, чтобы оттянуть часть наших сил и ресурсов от обороны Бахмута. А сейчас уже – от наступления", – отметил военный эксперт.

На этих рубежах Вооруженные Силы Украины очень хорошо подготовлены к обороне.

Андрей Крамаров о боях за Авдеевку: смотреть видео

Удастся ли сейчас окружить Авдеевку

Очевидно, что россияне не оставили мысль окружить Авдеевку. Впрочем, для этого их сил и средств там недостаточно.

Для того чтобы они это сделали, им туда нужно подогнать большую боеспособную группировку войск, которую полностью бросить на окружение. Потому что вокруг Авдеевки есть холм, низины и поля. Когда враг заходит туда, фактически оказывается на открытой ладони для нашего гарнизона и в Авдеевке, и для артиллерии западнее,

– подчеркнул Крамаров.

Так что Вооруженные Силы смогут легко контролировать этот сектор с россиянами. Потому на такой шаг оккупационные войска еще не готовы идти. Да и вряд ли его сделают, ведь возможностей для захвата города у них нет.

Какая ситуация на Восточных направлениях