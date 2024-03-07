"60 ликвидированных врагов вокруг позиции": боец рассказал, какой была последняя ротация в Авдеевке

Украинский пограничник Владислав воевал во время последней ротации в Авдеевке. Он рассказал, что оккупанты во время наступления не обращали внимания на потери.

23-летний боец во время последней ротации в Авдеевке сменил несколько позиций. Военный рассказал, что оккупанты били по ним всем, что имели, пишет 24 Канал.

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Боец рассказал, какой была последняя ротация в Авдеевке

23-летний пограничник Владислав воевал во время последней ротации в Авдеевке, которая длилась 11 дней.

Боец вспомнил, что сначала на них шли оккупанты без брони и каски, только с одним автоматом и одним магазином. Впоследствии враги только увеличивали интенсивность, кроме того – были лучше экипированы, имели лучшее вооружение и больший боекомплект.

Они (россияне – 24 Канал) забрасывали людей на ф**ш как разведку, чтобы вычислить наши позиции, а потом уже шли подготовленные... Которые уже шли нас убивать,

– рассказал военный.

Он вспоминает, что как только россияне узнавали, где есть украинские военные, то в эту сторону летело все оружие: FPV-дроны, сбросы. Военный рассказал, что были случаи, когда прилетал один Mavic, сбрасывал слезоточивый газ, а возле него уже сразу FPV ждал, пока наши начнут из здания выбегать.

Пограничник рассказал о боях в Авдеевке: смотрите видео

По словам пограничника, штурмы россиян начинались на рассвете и продолжались в течение целого дня. Это ориентировочно 5 – 8 штурмов в день.

Когда мы уже вышли, то мне люди, которые были на КСП и видели картинку с наших коптеров, говорят: "У тебя возле дома валялось ориентировочно 60 человек"... Возле позиции, где мы держали оборону 2 дня,

– рассказал пограничник.

Он уточнил, что за 11 дней сменил семь позиций.

"Можете посчитать, какие потери они (враги – 24 Канал) понесли от 4 человек ...", – сказал боец.

Пограничник рассказал о последней ротации в Авдеевке: смотрите видео