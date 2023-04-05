Россияне вывели войска на неудачные позиции: ВСУ успешно контратаковали врага возле Авдеевки

Российские оккупанты ведут наступательные действия возле Авдеевки Донецкой области, но поставили свои войска на неудачные позиции. Украинские защитники успешно контратаковали захватчиков.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, в течение следующих нескольких дней можно будет увидеть дальнейшие успехи ВСУ в этом направлении.

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ВСУ успешно контратаковали россиян

Крамаров отметил, что ВСУ успешно провели контрнаступательные действия возле Авдеевки. Оккупанты наступали и пытались окружить украинских военных, но вывели свои войска на неудачные позиции.

Их (русских – 24 Канал) было очень легко поразить. Когда они начали выходить с позиций, они были остановлены. Сразу же их начали атаковать наши войска, которые находятся в самой Авдеевке, и наша артиллерия, расположенная за ее пределами,

– объяснил он.

Военный эксперт убежден, что в течение следующих нескольких дней можно будет увидеть дальнейшие успехи ВСУ в направлении Авдеевки.

Крамаров о контратаке ВСУ возле Авдеевки: смотрите видео

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