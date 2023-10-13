Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что россияне готовились к этому наступлению как минимум несколько недель.

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Оккупанты стягивали свои войска в Донецк, Макеевку и Ясиноватую. Во вражеских частях как призывники из Донецка, так и буряты с якутами.

Россияне собрали там несколько батальонов. Они пытались зайти с 3 – 4 направлений после серьезной артиллерийской подготовки и авиационных ударов, которые наносили по Авдеевке.

Мы там давно уже базируемся. Там достаточно фортификационных сооружений, чтобы остановить врага и скрыться от артиллерийских и авиаударов,

– подчеркнул Свитан.

Военный эксперт добавил, что Авдеевский коксохимический завод – это уменьшенная копия Азовстали. Там очень много подземных коммуникаций. И это тоже спасает украинских бойцов.

Массовая бойня

Движение врага было понятно. Он пытался окружить Авдеевку с Севера. Однако там украинские войска настроили немалое количество минных полей. Поэтому оккупанты попали в минные ловушки.

Так остановили вражеские колонны. А потом добили захватчиков артиллерией. О серьезных потерях врага свидетельствуют сводки Генштаба.

"Массовая атака россиян перешла в массовую бойню. Несколько сотен человек пало сразу. Были уничтожены десятки танков, боевых бронированных машин", – сказал лётчик-инструктор.

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Какая цель врага

Оккупанты продолжают наступать уже несколько дней. Как только ВСУ находят вражеские склады, то их уничтожают. Однако, из-за того, что до России не так далеко, россияне могут пополнять свои запасы. Потому в Донецк они завозят достаточное количество боеприпасов.

К тому же, работает авиация. В основном враг применяет управляемые авиационные бомбы.

Пытаются уничтожить Авдеевку. Приблизительно так же, как они в свое время разрушили Бахмут,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Однако у украинских военных хорошо укрепленный гарнизон. А еще – постоянная поставка боеприпасов. Также работает украинская авиация и артиллерия.

Роман Свитан предполагает, что страна-агрессор хочет сдвинуть линию столкновения от Донецка. Все потому, что ВСУ из Авдеевского плацдарма достают почти до любой точки Ясиноватой, Макеевки или Донецка.

"У россиян это большая проблема. Они не могут комфортно себя чувствовать в этой агломерации", – отметил военный эксперт.

Сил и средств, которые накопил враг, считает полковник ВСУ в запасе, хватит для наступления на несколько дней, а то и на неделю.

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