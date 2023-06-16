В ближайшее время мы можем порадовать, – военный рассказал о боях на Бахмутском направлении

Бои на Бахмутском направлении не утихают. Оккупанты пытаются сопротивляться. Враг применяет все силы и средства, чтобы сдержать контратаки и удары ВСУ.

Об этом 24 Каналу заявил заместитель командира 3 отдельной ОШБр Родион Кудряшов. Он заметил, что на своей линии ответственности 3 отдельная штурмовая бригада двигается вперед, имеет определенные успехи и реализовывает вновь захваченные позиции врага.

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"Формируем определенные плацдармы и планируем следующие действия. Я думаю, в ближайшее время мы можем порадовать определенными достижениями непосредственно в нашей линии ответственности, где мы будем реализовывать определенные действия подавления врага", – подчеркнул Кудряшов.

Самое главное – это то, что по всей полосе Бахмутского направления инициатива в руках ВСУ. Украинские военные видят все движения врага, какие силы он применяет и как подтягивает резервы. Нашей армейцы ждут команды, чтобы и дальше его вытеснять.

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В этом направлении Вооруженные Силы Украины давят на оккупантов. Россияне бегут и сдаются в плен большими группами.

Конечно, не надо забывать, какой ценой реализация этих планов нам удается. Но враг находится не в выгодной ситуации именно на этом направлении,

– отметил заместитель командира 3 отдельной ОШБр.

Россияне максимально пытаются усложнить продвижение украинской армии. Оккупанты минируют все возможные пути сообщения, лесополосы. Враг устанавливает противотанковые мины. Но с каждым днем потенциал развития и захвата позиций врага со стороны ВСУ только нарастает.

"Поэтому взвешенно командование подходит именно к реализации этих аспектов. Я думаю, что вскоре уже будут не только оперативные, но и тактические результаты в этом направлении", – сказал Кудряшов.

Ситуация в направлении Бахмута