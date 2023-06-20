Враг использует тактику "лисьих нор": ВСУ осторожно продвигаются на Бахмутском направлении

Ситуация на Бахмутском направлении выглядит перспективно. Украинские войска имеют успехи. Особенно, если говорить за прошедших несколько дней. ВСУ продвигаются и закрепляются на Северном фланге.

Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что, очевидно, выступ от Орехова до Васильевки ВСУ срежут.

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"И дальше будет продвижение. Там же есть продвижение на Южном фланге. Здесь можно сказать, что враг использует вот эту тактику не просто окопов, а фактически "лисьих нор" или "кротячих", – отметил Мусиенко.

Оккупанты разработали целую сеть ходов, пока там окапывались. Поэтому украинская армия продвигается на Бахмутском направлении достаточно осторожно. ВСУ нужно все тщательно зачищать, чтобы не было засад и ловушек от врага.

Как ВСУ продвигаются в направлении Бахмута: смотрите видео

Мотивация у врага не очень

В общем, тенденции складываются неплохие, в нашу пользу. Есть информация, есть основания подозревать, что, несмотря на то, что они (россияне – 24 Канал) перекидывают дополнительные силы, они не очень мотивированы,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

К тому же командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский распространил видео с пленным россиянином, который это подтверждает. Также другие источники подтверждают, что, несмотря на подкрепление, оккупанты теряют позиции.

Ситуация на Бахмутском направлении