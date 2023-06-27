В Бахмуте есть промзоны, где есть, в частности, военная часть и крупная промышленность. Это значит, что там есть не только подвалы, но и очень серьезные бомбоубежища. Об этом 24 Каналу заявил боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко.
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"Нам потом придется или таким же методом как использовали вагнеровцы и другие российские ублюдки – то есть стирать этот город. Это не наш метод, потому что мы знаем, что гражданских жителей небольшое количество, но осталось", – отметил Лысенко.
Поэтому у украинских армейцев есть только один метод – обходить с флангов в районе Клищиевки, Курдюмовки, Озеряновки и с другой стороны – с Севера.
Какая ситуация в направлении Бахмута: смотрите видео
То есть, нужно брать в "клещи", которые оккупанты сомкнули возле Хромового, в еще большие "клещи", чтобы они оттуда убежали. Учитывая, что в Донецкой области очень интересный природный ландшафт – холмы, овраги, трещины – это мешает украинской армии.
Кроме того, немного мешают нашим бойцам и оборонительные фортификационные сооружения, которые они строили для обороны Бахмута. Ведь сейчас их заняли оккупанты и поэтому ВСУ сложно двигаться ударными темпами, чтобы россияне оттуда быстро убежали.
Сейчас мы создаем им условия, чтобы они сами вышли из этих бункеров. Кто не выйдет – я не виноват,
– подчеркнул боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины.
Что происходит в направлении Бахмута
- По словам представителя Восточного управления войск ВСУ Сергея Череватого, на Бахмутском направлении, кроме ЧВК "Ветеран", воюют также российские ЧВК "Патриот" и "Факел". Они уже аффилированы минобороны страны-агрессора.
- По данным британской разведки, украинские военные продвинулись вперед, как на южном, так и на северном флангах Бахмута.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия.