Та в Бахмуті є промзони, де є, зокрема, військова частина та велика промисловість. Це означає, що там є не лише підвали, але й дуже серйозні бомбосховища. Про це 24 Каналу заявив боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко.

До теми Ворог провалив наступ на 4 напрямках, просування ЗСУ: карта бойових дій станом на 27 червня

"Нам потім доведеться чи таким самим методом як використовували вагнерівці та інші російські виродки – тобто стирати це місто. Це не наш метод, тому що ми знаємо, що цивільних мешканців невеличка кількість, але залишилася", – зауважив Лисенко.

Тому в українських армійців є лише один метод – обходити з флангів в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Озерянівки та з іншого боку – з Півночі.

Яка ситуація у напрямку Бахмута: дивіться відео

Тобто, треба брати в "кліщі", які окупанти зімкнули біля Хромового, в ще більше "кліщі", щоби вони звідти повтікали. Зважаючи на те, що на Донеччині дуже цікавий природний ландшафт – пагорби, яри, тріщини – це заважає українській армії.

Окрім того, трохи заважають тепер нашим бійцям й оборонні фортифікаційні споруди, які вони будували для оборони Бахмута. Адже нині їх зайняли окупанти й через те ЗСУ складно рухатися ударними темпами, аби росіяни звідти швидко повтікали.

Зараз ми створюємо їм умови, щоб вони самі вийшли з цих бункерів. Хто не вийде – я не винний,

– наголосив боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України.

Що відбувається у напрямку Бахмута