Та в Бахмуті є промзони, де є, зокрема, військова частина та велика промисловість. Це означає, що там є не лише підвали, але й дуже серйозні бомбосховища. Про це 24 Каналу заявив боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко.
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"Нам потім доведеться чи таким самим методом як використовували вагнерівці та інші російські виродки – тобто стирати це місто. Це не наш метод, тому що ми знаємо, що цивільних мешканців невеличка кількість, але залишилася", – зауважив Лисенко.
Тому в українських армійців є лише один метод – обходити з флангів в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Озерянівки та з іншого боку – з Півночі.
Яка ситуація у напрямку Бахмута: дивіться відео
Тобто, треба брати в "кліщі", які окупанти зімкнули біля Хромового, в ще більше "кліщі", щоби вони звідти повтікали. Зважаючи на те, що на Донеччині дуже цікавий природний ландшафт – пагорби, яри, тріщини – це заважає українській армії.
Окрім того, трохи заважають тепер нашим бійцям й оборонні фортифікаційні споруди, які вони будували для оборони Бахмута. Адже нині їх зайняли окупанти й через те ЗСУ складно рухатися ударними темпами, аби росіяни звідти швидко повтікали.
Зараз ми створюємо їм умови, щоб вони самі вийшли з цих бункерів. Хто не вийде – я не винний,
– наголосив боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України.
Що відбувається у напрямку Бахмута
- За словами речника Східного управління військ ЗСУ Сергія Череватого, на Бахмутському напрямку, окрім ПВК "Ветеран", воюють також російські ПВК "Патріот" та "Факел". Вони вже афілійовані міноборони країни-агресорки.
- За даними британської розвідки, українські військові просунулися вперед як на південному, так і на північному флангах Бахмута.
- Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують штурмові дії.