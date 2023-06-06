Об этом 24 Каналу заявил командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай. Он отметил, что моральное состояние оккупантов на очень низком уровне.
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"Через некоторое время они будут очень приятно удивлены тому, что произойдет с их хваленой "второй армией" мира. С помощью западных партнеров действительно происходят очень крутые вещи", – подчеркнул Оропай.
Разница между вагнеровцами и регулярной армией России
В Бахмуте наемников из ЧВК "Вагнера" заменяют подразделения регулярной российской армии. Позади вагнеровцев на "второй линии" стоят заградительные отряды оккупантов.
Ты идешь только вперед. Возвращаешься – тебя "обнуляют". С регулярными войсками ситуация несколько иная. Там есть толковые офицеры, но их достаточно мало. Там нет таких заградотрядов,
– рассказал командир роты батальона "Свобода".
По словам лейтенанта Нацгвардии, регулярная армия страны-агрессора имеет больше танков, артиллерии и боекомплектов, чем наемники Пригожина.
"Если сравнивать массированность атак вагнеровцев именно живой силой, то это просто истощает наших защитников. День за днем, ночью за ночью у нас постоянно штурмы были", – отметил Евгений Оропай.
Какая ситуация на линии фронта: смотрите видео
Сейчас же – постоянные вражеские минометные и артиллерийские, авиационные обстрелы.
"Артиллерия работает почти 24 на 7. Танки выезжают, там по 4 – 6 танков отрабатывают наши позиции. Если сравнивать, например, вагнеров и регулярные войска, то это нелимитированная живая сила против техники. Техника старая, советского образца, но которая ездит и стреляет", – добавил военнослужащий.
Что происходит на Бахмутском направлении
- Бахмутское направление – эпицентр боевых действий. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что 5 июня ВСУ смогли продвинуться вперед по нескольким направлениям. В частности, на Бахмутском. Украинская армия зашла на господствующие высоты вокруг города. Это очень усложнило оккупантам жизнь и возможность удерживать Бахмут.
- Американский военный аналитик убежден, что после так называемого "захвата" Бахмута, россияне могут его "потерять". По его мнению, оккупанты проводят ротацию в городе, чтобы его "удержать". "Потеря" Бахмута приведет к "политическому краху" российского диктатора.
- Украинские защитники в боях за Бахмут обезвредили от 60 до 100 тысяч российских солдат. Значительная часть потерь – погибшие россияне.