Об этом 24 Каналу заявил командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай. Он отметил, что моральное состояние оккупантов на очень низком уровне.

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"Через некоторое время они будут очень приятно удивлены тому, что произойдет с их хваленой "второй армией" мира. С помощью западных партнеров действительно происходят очень крутые вещи", – подчеркнул Оропай.

Разница между вагнеровцами и регулярной армией России

В Бахмуте наемников из ЧВК "Вагнера" заменяют подразделения регулярной российской армии. Позади вагнеровцев на "второй линии" стоят заградительные отряды оккупантов.

Ты идешь только вперед. Возвращаешься – тебя "обнуляют". С регулярными войсками ситуация несколько иная. Там есть толковые офицеры, но их достаточно мало. Там нет таких заградотрядов,

– рассказал командир роты батальона "Свобода".

По словам лейтенанта Нацгвардии, регулярная армия страны-агрессора имеет больше танков, артиллерии и боекомплектов, чем наемники Пригожина.

"Если сравнивать массированность атак вагнеровцев именно живой силой, то это просто истощает наших защитников. День за днем, ночью за ночью у нас постоянно штурмы были", – отметил Евгений Оропай.

Какая ситуация на линии фронта: смотрите видео

Сейчас же – постоянные вражеские минометные и артиллерийские, авиационные обстрелы.

"Артиллерия работает почти 24 на 7. Танки выезжают, там по 4 – 6 танков отрабатывают наши позиции. Если сравнивать, например, вагнеров и регулярные войска, то это нелимитированная живая сила против техники. Техника старая, советского образца, но которая ездит и стреляет", – добавил военнослужащий.

Что происходит на Бахмутском направлении